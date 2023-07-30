اليوم السابع
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أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة خمسة أخرين جراء هجوم صاروخي على سومي

الأحد، 30 يوليو 2023 08:01 م
أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة خمسة أخرين جراء هجوم صاروخي على سومي أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الأوكرانية اليوم الأحد أن صاروخا روسيا استهدف الساعات الماضية منشأة تعليمية في مدينة سومي، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة خمسة آخرين.
 
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الشرطة القول "إنه وفقا لتقارير أولية، قتل مدني واحد على الأقل وأصيب خمسة آخرون، ويعمل رجال الشرطة وعمال الإنقاذ والمسعفون في مكان الحادث لإخماد الحريق".
 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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