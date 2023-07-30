أخبار مصر.. غدا طقس حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 35

أكد الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد جنازة نجل الفنان حسن يوسف، وحاليًا ما زال فى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى وافته المنية فجر اليوم غرقًا.

وتوفي فجر اليوم عبد الله حسن يوسف ابن الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، إثر تعرضه للغرق فى الساحل الشمالي.