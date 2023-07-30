أخبار مصر.. غدا طقس حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 35

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
رئيس الوزراء يتابع خطوات إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" بمدينة العلمين الجديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الخطوات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها، المقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس شاهر رضا، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للصودا آش، وعميد دكتور هشام رمزي جاد، من الكلية الفنية العسكرية، ومسئولي الجهات المعنية.
وزير الصحة: عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة وتراجع المواليد لـ2.1 مليون سنويا
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
والسكان، أن مصر فى المرتبة الـ14 على مستوى العالم فى التعداد السكانى المتزايد حيث يبلغ عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بينما يبلغ عدد سكان العالم 8.5 مليار نسمة عام 2030.
وأوضح وزير الصحة والسكان، تراجع معدلات المواليد سنويا الي 2.1 مليون طفل بينما تراجع معدل الإنجاب لكل سيدة من 3.5 طفل إلي 2.8 طفل وهو ما يعنى الدفع نحو خفض معدلات النمو السكانى.
وزارة الإسكان: بدء حجز مشروع لؤلؤة 6 أكتوبر غدا
قال اللواء وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
، بأنه سيتم بدء الحجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر، غداً الاثنين على أن يستمر الحجز وتقديم الطلبات حتى 10 أغسطس المقبل، بحيث يتم الإعلان عن المستبعدين في 29 أغسطس المقبل.
مصر تستضيف اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمشاركة أبو مازن
تستضيف مدينة العلمين، اليوم الأحد، مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بناء على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبمشاركة الفصائل الفاعلة في المشهد الفلسطيني.
غلق طريق 26 يوليو الرئيسى كليا بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو لمدة 6 أيام
أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كُلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، لمسافة ما يقرب (350)، تحديداً بداية من أعلى نفق وادى النيل وحتى قبل مطلع كوبرى لبنان بمسافة ما يقرب من (80 مترا)، وذلك لمدة 6 أيام) بداية من السـاعة 12 صباح يوم الإثنين الموافق 2023/7/31 وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 2023/8/5 على أن تكون الاعمال على مدار 24 ساعة.
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة
مع استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات شهر أغسطس من الثلاثاء بفروع بنك ناصر
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات أغسطس اعتبارا من الثلاثاء المقبل من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومنافذ الصرف الأخرى، كما تستمر فى صرف معاشات يوليو الجارى لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.
تنسيق الجامعات 2023.. 125 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق
للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023- 2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
الزراعة: مصر الأولى أفريقيا فى الاستزراع السمكى بإنتاج سنوى 2 مليون طن
كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك بلغ حوالى 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطى وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.
الفرصة الأخيرة.. غلق باب التحويل الإلكترونى بين المدارس بالجيزة غدا
تغلق مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غدا الإثنين الموافق 31 يوليو 2023، باب التحويل الإلكترونى بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024.
ضياء رشوان يقترح حرمان من يقوم بجرائم انتخابية من مباشرة الحقوق السياسية
اقترح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أهمية النص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق غرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية، والمقررة بالـ 500 جنيه، وذلك فى ضوء دعم المشاركة من الجميع فى العملية الانتخابية، قائلا:"أيام الانتخابات إجازة مقابل التطبيق الحاسم لغرامة الـ 500 جنيه".
أشرف زكى: لم يتم تحديد موعد جنازة نجل حسن يوسف حتى الآن
أكد الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد جنازة نجل الفنان حسن يوسف، وحاليًا ما زال فى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى وافته المنية فجر اليوم غرقًا.
وتوفي فجر اليوم عبد الله حسن يوسف ابن الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، إثر تعرضه للغرق فى الساحل الشمالي.
غدا طقس حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 35 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد
الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.
سعر جرام الذهب اليوم الأحد فى مصر يسجل 2155 جنيها لعيار 21
ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم الأحد والذي يسجل استقرارا ملحوظا 2155 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، حيث يشهد الطلب على الذهب استقرارا ملحوظا وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 21 يسجل 2155 جنيها.
عيار 18 يسجل 1847 جنيها.
عيار 24 يسجل 2463 جنيها.
الجنيه الذهب 17240 جنيها.
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