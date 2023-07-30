أخبار مصر.. عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة وتراجع المواليد لـ2.1 مليون سنويا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تصريحات وزير الصحة حول تراجع معدل المواليد فى مصر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزير الصحة: عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة وتراجع المواليد لـ2.1 مليون سنويا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن مصر فى المرتبة الـ14 على مستوى العالم فى التعداد السكانى المتزايد حيث يبلغ عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بينما يبلغ عدد سكان العالم 8.5 مليار نسمة عام 2030. وأوضح وزير الصحة والسكان، تراجع معدلات المواليد سنويا الي 2.1 مليون طفل بينما تراجع معدل الإنجاب لكل سيدة من 3.5 طفل إلي 2.8 طفل وهو ما يعنى الدفع نحو خفض معدلات النمو السكانى. مصر تستضيف اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمشاركة أبو مازن تستضيف مدينة العلمين، اليوم الأحد، مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بناء على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبمشاركة الفصائل الفاعلة في المشهد الفلسطيني.

غلق طريق 26 يوليو الرئيسى كليا بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو لمدة 6 أيام

أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كُلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، لمسافة ما يقرب (350)، تحديداً بداية من أعلى نفق وادى النيل وحتى قبل مطلع كوبرى لبنان بمسافة ما يقرب من (80 مترا)، وذلك لمدة 6 أيام) بداية من السـاعة 12 صباح يوم الإثنين الموافق 2023/7/31 وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 2023/8/5 على أن تكون الاعمال على مدار 24 ساعة. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة مع استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات شهر أغسطس من الثلاثاء بفروع بنك ناصر تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات أغسطس اعتبارا من الثلاثاء المقبل من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومنافذ الصرف الأخرى، كما تستمر فى صرف معاشات يوليو الجارى لمن تخلفوا عن الموعد المحدد. تنسيق الجامعات 2023.. 125 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023- 2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. الزراعة: مصر الأولى أفريقيا فى الاستزراع السمكى بإنتاج سنوى 2 مليون طن كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك بلغ حوالى 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطى وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بمطروح

شهدت محافظة مطروح حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالقرب من قرية جلالة، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين، حيث تم نقل 34 مصابا لقسم الطوارئ بمستشفى الضبعة المركزى، و3 آخرين لمستشفى رأس الحكمة المركزى، وتنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطه وأخرى تحتاج تدخل جراحى، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، كما تم نقل جثتين إلى مستشفى الضبعة والثالثة إلى مستشفى رأس الحكمة وجاري إنهاء الإجراءات. الفرصة الأخيرة.. غلق باب التحويل الإلكترونى بين المدارس بالجيزة غدا تغلق مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غدا الإثنين الموافق 31 يوليو 2023، باب التحويل الإلكترونى بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024.

الأرصاد: متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 35 و36 درجة مئوية