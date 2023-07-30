أبو مازن: منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني

وكالات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة اصطفاف جميع الفلسطينيين خلفها، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية .

جاء ذلك خلال استقباله وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السبت، في مصر، حيث من المقرر مشاركتهم في اجتماع العامين للفصائل الفلسطينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، السبت.

ولفت عباس إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى يمكن مواجهة ما وصفه بـ "جرائم الاحتلال" التي يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.

وحذر عباس مما وصفه بـ "تصفية المشروع الوطني الفلسطيني"، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة، تستوجب الوحدة خلف منظمة التحرير.

يذكر أن عباس وصل إلى مصر، في وقت سابق السبت، للمشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين المصرية.