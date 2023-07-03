وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى تلا

أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرور على مستشفى تلا العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، يرافقه الدكتور هيثم قطب بالمكتب الفني بالمديرية، والدكتورة أسماء الحصري من الطب العلاجي، والدكتور محمد علام مدير مستشفى تلا، والدكتورة إيريني عطية مدير إدارة تلا.

يأتى ذلك استكمالاً للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة المنوفية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

تفقد عبدالغنى، الخدمات المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "١٠٠ يوم صحة" ونظام الإحالة وعدد المترددين المنتفعين بالخدمات، كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، مع التأكيد على أهمية سرعة التعامل مع الحالات المرضية بالقسم.

وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الخاصة بالاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة .

وتفقد وكيل وزارة الصحة العيادات والتي تضم تخصصات الباطنة والأطفال والأسنان، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، موجهاً بتنظيم تقديم الخدمات، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، واستيعاب عدد أكبر للمرضى .

كما تفقد وكيل وزارة الصحة، العناية المركزة، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، موجهاً بوضع خطة لتنظيم زيارة المرضى بالعناية، كما اطمأن على الحالة الصحية للمرضى، مقدما الشكر للفرق الطبية على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة المنوفية.