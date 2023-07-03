وكيل صحة كفر الشيخ: إجراء الكشف الطبى على 9 آلاف و220 مريض بمستشفى الجلدية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ، بإشراف الدكتور محمد فاروق، مدير مستشفى الجلدية بكفر الشيخ، وقعت الكشف الطبي خلال أسبوعين على 9 آلاف و220 مواطن، كما قامت بتوقيع الكشف الإقتصادي على 400 مريض، ووفرت صيدلية المستشفى بعض الأدوية الهامة ،مثل دواء الديكالديرم الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق، وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 31 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

وأضافت وكيل وزارة الصحة ، لـ"اليوم السابع"، كما قام قسم التحاليل بالمستشفى بعمل 150 تحليلا تنوع بين تحليل بول وبراز و تحليل هيموجلوبين، وقام القسم الداخلي بالمستشفى بمتابعة 12 حالة جميعها من حالات دخول اليوم الواحد، وتم صرف علاج شهري ل 93 مريض متردد للجذام، كما أوضحت أنه يتم صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج،وقام قسم الأشعة بالمستشفى بعمل 280 حالة بجلسات الناروباند ، كما تم عمل 460 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية ، تم صرف علاج شهرى ل50 مريض متردد للجذام.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، أنه تم التأكد توافر الأدوية اللازمة لعلاج حالات الملاريا ومتابعة تطبيق بروتوكول العلاج، وأنها تابعت أعمال المكافحة في محافظة كفر الشيخ وتنفيذ خطة الطوارئ في عيد الأضحى المبارك، والتأكيد على ضرورة توفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة خلال هذه الفترة.