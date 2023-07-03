والد طفلة دهستها سيارة بشبرا الخيمة: كانت فرحانة بخروجة العيد وماتت قدام عينى

القليوبية إبراهيم سالم

كشف والد الطفلة "جوري" والتي لقيت مصرعها أسفل عجلات سيارة ميكروباص بمنطقة الشارع الجديد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما أصيبت والدتها بنفس الحادث بعدة كسور وكدمات بالجسم، موضحا أن نجلته تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات، مشيرا إلى أنهم كانوا يقفون على الرصيف في الشارع الجديد للعبور إلى الجهة المقابلة واصطدمت السيارة بهم وفر السائق المتهم هاربا من مكان الحادث تاركا السيارة.

وتابع والد الطفلة "جوري"، أنه تجمع الأهالي والمارة لمساعدته في سحب الطفلة وأمها من أسفل السيارة، وكانت الطفلة قد فارقت الحياة وأسرعوا لنقلهما إلى المستشفى في محاولة لإنقاذهما، وتم التحفظ على جثة الطفلة في مشرحة المستشفى، بينما خضعت الأم لعدة عمليات جراحية نتيجة كسور تعرضت لها جراء الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على السيارة وضبط مالكها.

واستطرد، "بنتي ماتت قدام عيني وزوجتي جسمها تدمر بسبب رعونة سائق وسيارات الموت التي تملأ مدينة شبرا الخيمة وشوارعها، غير مبالين بالمواطنين الذين يسيرون على أقدامهم بالشارع، وهذا ما لحدث لبنتي وزوجتي، ودمر نفسيتي، وكل اللي طالبه القصاص من المتهم، بنتي كانت فرحانة جدا إنها هتخرج تتفسح في العيد، وحرصت إنها تتصور مع كل أفراد العائلة، وكأنها كانت بتودعنا وكانت هي الخروجة الأخيرة لها".

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من المستشفى باستقبال طفلة تدعى "جوري أ ح"، 8 سنوات، ووالدتها وتدعى "نهى ع ع"، 38 سنة، ربة منزل، كانتا تقفان على جانب الطريق للعبور إلى الجهة المقابلة، فجاءت سيارة ميكروباص دون لوحات معدنية تسير بسرعة جنونية ودهستهما، ثم اصطدمت بسيارة ملاكى أخرى كانت تقف على جانب الطريق، وعقب الحادث أسرع قائد السيارة هاربًا وترك السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع الطفلة وإصابة والدتها بإصابات خطيرة.

وكشف شهود عيان بالواقعة، أن قائد السيارة كان صغيرا في السن يكاد يكون طفلا وأنهم شاهدوه يهرب من مكان الحادث فور وقوعه، وأضافوا أن الأم ونجلتها كانتا تقفان على الرصيف، وفجأة شاهدتا السيارة تتجه نحوهما ودهستهما وتصطدم بسيارة كانت تقف بجوارهما.