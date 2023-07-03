نائب مدينة نبروه يحيل النوبتجية المسائية لمركز شباب نشا للتحقيق لعدم تواجد موظف

الدقهليه شريف الديب

قام الدكتور عاطف سعد نائب رئيس مركز و مدينة نبروه بمتابعة عدد من القطاعات الحكومية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وقام نائب رئيس المدينة بالمرور على مركز شباب قرية نشا الذي لم يتواجد به أحد، ورفع مذكرة للعرض على رئيس المدينة لمخاطبة مديرية الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم قانونا تجاه النوبتجية المسائية لمركز الشباب.

كما تفقد مركز طب الأسرة بذات القرية للاطمئنان على حسن سير العمل والتزام نوبتجية العمل بالتواجد، وتفقد كذلك الوحدة المحلية بنشا والتأكد من وجود النوبتجية المسائية.

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لكافة القطاعات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه.