اليوم السابع
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الإثنين، 03 يوليو 2023 09:28 م
أكرم القصاص
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مقتل شخص وإصابة 16 في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة سومي الأوكرانية

الإثنين، 03 يوليو 2023 09:00 م
مقتل شخص وإصابة 16 في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة سومي الأوكرانية أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة "سومي" الأوكرانية مقتل شخص على الأقل وإصابة 16 آخرين إثر استهداف وسط المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا بـ4 طائرات من دون طيار.


وأوضحت الإدارة عبر تطبيق (تليجرام) حسبما أفادت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين أن الهجوم أصاب مبنى إداريا ومبنيين سكنيين اثنين، مشيرة إلى أن عمليات الانقاذ ومكافحة الحرائق تتواصل في موقع الهجوم.


وكان سلاح الجو الأوكراني قد أفاد في وقت سابق بإنه تمكن من إسقاط 13 طائرة مسيرة من أصل 17 طائرة من طراز "شاهد 136/131" أطلقتها موسكو على مدار الليلة الماضية.


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