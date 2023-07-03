اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع رئيس "تحالف العزم" الأوضاع بالبلاد

الإثنين، 03 يوليو 2023 07:00 ص
مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع رئيس "تحالف العزم" الأوضاع بالبلاد قاسم الاعرجى
ا ش ا

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ورئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، الأحد، أهمية تلاقي المشتركات بين مختلف القوى السياسية العراقية.
 
وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن الأعرجي التقى رئيس تحالف العزم، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في العراق.
 
وأضاف أن الجانبين شددا على أهمية تلاقي المشتركات بين مختلف القوى السياسية العراقية، لدعم البرنامج الحكومي، في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد.

العراق

قاسم الاعرجى

الأمن العراقى



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