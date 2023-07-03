مديرية التموين بالإسكندرية: ضبط 52 مخالفة تموينة بأحياء المحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، استمرارا متابعات غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية، وإشراف جمال عمار وكيل المديرية ،و طبقا لما تم رصده من خلال المركز الإعلامى للمديرية برئاسة المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى.

وتسلمت غرفة العمليات بالمديرية، التقارير الواردة من حملات إدارة الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب، وكذلك إدارة التجارة الداخلية، والتى أسفرت عن، تحرير 36 محضرا متنوعا لمخابز بلدية مخالفة، 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق، 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية.