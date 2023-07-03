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محور مرورى وترفيهى بالمنصورة.. المشروع بطول 2 كيلو متر و 3 حارات وممشى نيلى

الإثنين، 03 يوليو 2023 12:00 ص
محور مرورى وترفيهى بالمنصورة.. المشروع بطول 2 كيلو متر و 3 حارات وممشى نيلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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تشهد مدينة المنصورة خلال الفترة الحالية أعمال تطوير كبيرة، لرفع كفاءة المدينة وخلق محاور وطرق جديدة تستوعب الزيادة السكانية والاختناق المرورى، وهو ما دفع إلى طرح فكرة مشاية كبيرة تبدأ من منطقة قولونجيل حتي مكتبة مصر العامة، حتى تكون متنفس جديد يتمكن الأهالي من خلاله التنزه.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المحور الجديد يمتد من خلف مكتبة مصر العامة وحتي مقابر قولونجيل بطول 2,100 كيلو متر وعرض 10,5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشي علي النيل، وسوف يتم تنفيذه علي ثلاث مراحل، بالإضافة إلي إنشاء كوبري علوي خلف مكتبة مصر لربط المشاية الجديدة بالقديمة.

وأشار مختار إلى أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة.


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