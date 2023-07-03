محافظ بني سويف يلتقى رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان

بنى سويف هانى فتحى

ألتقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف "بمكتبه اليوم" وفداً من وزارة الصحة ،ضم :الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية، الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور أشرف الأتربي مدير الإدارة العامة للمستشفيات ،الدكتور وجدى عبد العظيم مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، الدكتور أحمد مهدي مدير الإدارة العامة لمستشفيات الحُمّيات،وذلك في حضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، شريف أحمد مدير مكتب رئيس قطاع الرعاية العلاجية

ناقش المحافظ مع الوفد الموقف الحالي لبعض المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع الصحي ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، بجانب دراسة بعض المطالب والاحتياجات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ومتابعة سير العمل في مبادرة 100 يوم صحة ، وكذا بحث تذليل بعض المعوقات التي تواجه المواطنين للحصول على الخدمة الطبية

من جهته أوضح "الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة " أن زيارة الوفد لبني سويف، تأتي ضمن برنامج ميداني ينفذه قطاع الرعاية على مستوى المحافظات، حيث تضمنت الزيارة تفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية ببني سويف ، للوقوف على الاحتياجات والمطالب الضرورية للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة ، مشيراً إلى حرص المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" بالمتابعة المستمرة لمنظومة وسير العمل بالقطاع الصحى لمتابعة والتأكد من حصول المواطنين على الخدمة بالشكل المطلوب.