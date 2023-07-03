مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" تختتم فعالياتها بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اختتمت مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" فعالياتها على مستوى المحافظة والتي نفذتها الشباب والرياضة لإدخال البهجة والسرور على المواطنين أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وتم خلالها فتح 93 مركزا للشباب مجانا بالمحافظة لاستقبال المواطنين من مختلف الفئات والمراحل العمرية من الأطفال والشباب والكبار.





من جانبه، أشار مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن المبادرة، تم تنفيذها للعام الثاني على التوالى بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وتهدف إلى جعل مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية شاملة، من خلال فتح مراكز الشباب أبوابها أمام الجمهور مجانا خلال أيام العيد، والتى تزامنت هذا العام مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تضمنت فاعليات المبادرة تنظيم أنشطة ترفيهية للأهالي بالقرى والنجوع والمدن وتنوعت الأنشطة ما بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي ومسابقات وتوزيع لعب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.



