مؤسس إئتلاف ثوار 30 يونيو بالإسكندرية: مصر كانت مختطفة بيد جماعة إرهابية.. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قال أحمد فؤاد عبد اللطيف، مؤسس الحركة الشعبية العزل الإخوان وإتلاف ثوار 30 يونيو بالإسكندرية، أن ثورة 30 يونيو إعادة مصر للمصريين، بعدما تمكنوا جماعة الإخوان الإرهابية من فوز رئيسهم محمد مرسي بالحكم ، وقمت بتأسيس الحملة الشعبية لعزل الإخوان الإرهابية ،وكانت لنا نشاطات مكثفة في توعية الشعب المصري من حكم جماعة الإخوان الإرهابية ، وذلك لخطورة تلك الجماعة على مصر .

وأضاف أحمد فؤاد ، لـ" اليوم السابع "، وقمت بعد ذلك قبل الموعد المحدد بشهرين من تأسيس إئتلاف ثوار 30 يونيو ،وكانت نقطة تمركز الائتلاف ميدان القائد إبراهيم وسط الإسكندرية، وقمنا بحشد الآلاف المواطنين الغيورين على بلدهم ونزلوا بالالاف وبحشود كبيرة ضد تنظيم الإخوان الإرهابي حاول اختطاف البلد في سكة ثانية يقودها تنظيم خارجي من جماعة لها أجندة خارجية، كانت تدار من الخارج .

وأشار مؤسس ائتلاف ثوار 30 يونيو بالإسكندرية، أن في عهد جماعة الإخوان الإرهابية الوضع في مصر كان سئ للغاية مكانتش دولة كانت شبه دولة للاسف ،وكان هناك نقص في كافة الخدمات من كهرباء وبنزين وأمن وأمان ، نحن لم نخلع رئيس في 30 يونيو نحن خلعنا جماعة إرهابية ، أطاحت بالبلد الى طريق مظلم، والحمد لله مصر رجعت إلي المصريين، والآن تعيش في حالة استقرار في جميع الخدمات وتوفير السلع الاستراتيجية عادت إلى مكانتها ودورها في الاقليمي والدولي، وذلك بفضل ابنائها المخلصين .