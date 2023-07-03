قوات إسرائيلية تحاصر مسجدا فى مدينة جنين وتهدد بقصفه

كتب: أحمد جمعة

يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في مدينة جنين بالضفة الغربية بذريعة اختباء مسلحين داخله، وتوجه تحذيرا بأنها ستقصف المسجد حال عدم تسليم المسلحين الفلسطينيين لأنفسهم، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

أعلنت كتيبة جنين في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، إسقاط ثلاث طائرات إسرائيلية مسيرة خلال العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على مخيم ومدينة جنين منذ 12 ساعة.

وأشارت كتيبة جنين في بيان مقتضب عبر حسابها على "تليجرام" إلى شن عناصرها لهجوم واسع على محور الدمج والحواشين واستهداف قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي بنيران كثيفة وعبوات متفجرة، ما أدى لإعطاب عدد من الآليات العسكرية لجيش الاحتلال.

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلية مجزرة جديدة فى مدن الضفة الغربية باقتحام مدينة جنين ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "الحديقة والبستان" وهى العملية المستمرة من 12 ساعة حتى الآن، وذلك بدعم جوى من الطيران الحربى الذى استهدف بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما أدى لاستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 8 فى جنين وشهيد فى رام الله والبيرة، إصابة 50 آخرين بينهم 10 بحالة خطرة، بحسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

وفى أعقاب عملية القصف الجوى، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التى تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق اسطحها، وقطعت التيار الكهربائى عن أجزاء كبيرة من المخيم.

من جانبه، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى والشاباك، بيانا مشتركا جاء فيه: "فى عملية مشتركة، استهدفنا مقرًا للفصائل الفلسطينية فى جنين وعناصر "كتيبة جنين"، استُخدم كنقطة مراقبة، ومكانًا لتجمع وتسليح العناصر".

واقتحمت عشرات المركبات العسكرية مدينة جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن القرار بتنفيذ عملية عسكرية فى مخيم جنين اتُخذ قبل أسبوعين.

بدورها، وصفت الصحفية الفلسطينية فى جنين شذى حنايشة، الإثنين، ما يجرى فى مدينة جنين بالضفة الغربية بـ"ساحة الحرب" مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية على المدينة، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين مع عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الصحفية الفلسطينية، إلى استهداف عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلى للطواقم الصحفية ومراسلى القنوات الفضائية، مؤكدة استهداف جيش الاحتلال للبنية التحتية والقيام بمداهمات للمنازل ونشر القناصة فوق الأسطح، مضيفة "جيش الاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك داخل مخيم جنين."

إلى ذلك، أكد مدير مستشفى جنين الحكومى فى الضفة الغربية الدكتور مصطفى حمارشة، الإثنين، وجود صعوبة كبيرة فى دخول الأطقم الطبية والإسعاف إلى مخيم جنين لنقل الشهداء والجرحى نتيجة الحصار المفروض من جيش الاحتلال الإسرائيلى على جنين.

وأشار مدير مستشفى جنين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الاثنين، إلى وجود صعوبة كبيرة فى وصول الطواقم الطبية إلى المستشفى بسبب القرب من المخيم، فضلا عن محاصرة جيش الاحتلال الإسرائيلى لمخيم جنين من جميع الجهات ونشر قناصة داخل بعض الأبنية المجاورة.

ولفت الدكتور مصطفى حمارشة، إلى أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى جنين 5 فلسطينيين بالإضافة إلى 3 شهداء فى مستشفى ابن سينا التخصصى.