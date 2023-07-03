قانون فى إيطاليا يمنع استخدام الهواتف أثناء القيادة والسبب طفل.. اعرف القصة

كتبت ـ فاطمة شوقى

صدم مجموعة من الشباب كانوا يقودون سياراتهم وهم يسجلون مقطع فيديو لشبكات التواصل الاجتماعى طفلا إيطاليا، في الخامسة من عمره، مما دفع الحكومة الإيطالية إلى إقرار قانون لمعاقبة مستخدمى الهواتف المحمولة أثناء القيادة وأيضا من يقود سيارة وهو فى حالة إدمان أو سكر.

وقالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، إن "يوتيوبرز" كانوا ينفذون تحديا يتكون من القيادة بدون توقف لمدة 50 ساعة عندما وقع الحادث المميت (بسرعة عند 120 كم / ساعة) ، ومن ثم تم اختبار سائقها ، ماتيو دي بيترو ، لاحقًا وكان إيجابيا للمخدرات .

وأضافت الصحيفة، أنه بسبب هذا الحادث اتخذت الحكومة الإيطالية إجراءات بشأن هذه المسألة واقترحت تدابير قاسية بحيث يكون لحالات مثل هذا الحادث أو ما شابهه لها عقوبة قاسية وهى سحب رخصة القيادة.

واقترح مجلس الوزراء في الدولة الأوروبية، أن السائقين الذين ثبتت إصابتهم باختبارات تعاطي المخدرات أو الكحول ، أو تم ضبطهم أثناء القيادة أثناء استخدام هواتفهم المحمولة ، يمكن أن يفقدوا رخصتهم تلقائيًا.

في أخطر الحالات، عندما يقودون السيارة تحت تأثير المخدرات، ستكون تلك الفترة، ثلاث سنوات، ولكن، بالإضافة إلى ذلك، في حالة تكرار ارتكاب جرائم خطيرة للغاية ، يتم التفكير في الخسارة النهائية لرخصة القيادة.

على سبيل المثال، إذا كنت تقود في اتجاه محظور أو تجاوزت حدود السرعة بين 10 و 40 كم / ساعة، فستفقد الرخصة في فترة تتراوح بين 7 و 15 يومًا حسب رصيد نقاط السائق، إذا وقع حادث نتيجة للمخالفة ، تضاعف أيام الإيقاف.

ولن يُسمح للسائقين المبتدئين بقيادة السيارات الكبيرة ذات الإزاحة الكبيرة (السيارة التي كان يقودها الشباب في الحادث المذكور أعلاه كانت من طراز لامبورجيني) حتى عامهم الثالث من الترخيص.