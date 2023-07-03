فلسطين: سنوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل تمام بعد العملية العسكرية بجنين

قال مصدر كبير في مكتب الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، بأن الجانب الفلسطيني سيوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل تماماً بعد العملية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية.



وقال المصدر لوكالة أنباء العالم العربي، إن الرئاسة الفلسطينية ستعمل أيضاً على عقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية لبحث الأوضاع في جنين.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، أن 9 فلسطينيين قتلوا وأصيب 28 آخرون بينهم 8 بجروح خطيرة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، وكذلك بإطلاق نار في مدينة البيرة.



وفي تصريحاته للوكالة قال المصدر إنه على الرغم من أن التنسيق الأمني "في أقل حالاته في هذه الفترة، سنتخذ قراراً بوقفه بشكل كامل".



وأضاف: "سيتم الإيعاز أيضاً لممثلنا في الأمم المتحدة للعمل على دعوة لعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة وكذلك دعوة الجامعة العربية لاجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية" .



وقال المصدر إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجري اتصالات منذ الفجر "للعمل على لجم الاحتلال ووقف العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في جنين" .



واستطرد: "الرئيس دعا قيادة اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس الحكومة وعدداً آخر من قيادات الشعب الفلسطيني والمستقلين لاجتماع عاجل الليلة لاتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة".



كما أشار إلى إجراء عدة اتصالات مع الجانب الأميركي لمطالبته بالعمل على "وقف العدوان".