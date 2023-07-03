غرف عناية وعيادات شاملة.. تطوير فى كافة التخصصات بمستشفى بولاق العام

كتبت – مرام محمد

تنفذ محافظة الجيزة خطة شاملة لتطوير مستشفى بولاق الدكرور العام، للارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تفاصيل خطة تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام.

أولاً/ المبنى الرئيسي الجديد الجارى إنشاؤه بمستشفى بولاق الدكرور العام.

- يقام على مساحة 3.630م2.

- مكون من دور أرضى و6 أدوار متكررة بإجمالي 225 سريرا.

- يضم:

1-غرف عناية مركزة للأطفال.

2-غرف عناية أطفال مبتسرين.

3-غرف عناية مركزة وعناية متوسطة.

4-قسم للغسيل الكلوي.

5-قسم توليد وإقامة داخلية.

6-غرف عمليات.

ثانياً/ مبنى العيادات الخارجية

-يقام على مساحة 400م2.

-يضم 18 عيادة تغطي كافة التخصصات.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كشف عن إنشاء وتطوير 79 مركزا ووحدة صحية ومستشفى على مدار السنوات الماضية بتكلفة 1,663 مليار جنيه، مشيرا أنه يجرى إنشاء وتطوير 10 مستشفيات و12 وحدة صحية، علاوة على تطوير 4 معاهد تعليمية ومصنعين بتكلفة 5,7 مليار جنيه.

وأوضح اللواء أحمد راشد، أن هناك بعض المنشآت الصحية التي تخضع حاليا لعمليات تطوير شاملة ودعم التخصصات والإمكانات العلاجية بها وهي مستشفيات أطفيح المركزى و بولاق الدكرور العام ومستشفى أم الاطباء وصدر العياط بتكلفة إجمالية 562 مليون جنيه.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أن هناك منشآت صحية يجرى إنشاؤها بتكلفة 145 مليون جنيه وهي مبنى الكلى الجديد بمستشفى أبو النمرس ومستشفى شبرامنت المركزى وعدد (5) وحدات صحية منها (3) وحدات بمدينة 6 أكتوبر وتقسيم الأهرام (حدائق الأهرام) والوحدة الصحية بمنشأة دهشور بالبدرشين.