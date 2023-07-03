عاطلان يكشفان أسلوبهما في سرقة هواتف المواطنين بالقاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطلان تم القبض عليهما في منطقة المرج بالقاهرة، عن أسلوب سرقتهما 4 هواتف محمولة من المواطنين، وذكرا أنهما يستخدمان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، في تتبع الضحية أثناء سيره في الشارع، ويستغلان حديثه في الهاتف لخطفه منه، والهرب.

أضافا أن الدراجة البخارية المستخدمة في تتبع الضحايا بدون لوحات معدنية، حتى لا يتم تتبعهما وكشف هويتهما، وذكرا أنهما يكونان تشكيلا عصابيا تخصص في خطف هواتف المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلا إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية– ملك وقيادة أحدهما".. وبحوزتهما (عدد 4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر").

بمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات عدد 4 وقائع سرقة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.