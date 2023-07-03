شرطة واشنطن: استهداف 3 شركات بعبوات ناسفة ومولوتوف فجرا دون إصابات

كتبت رباب فتحى

قالت سلطات واشنطن العاصمة إن ثلاث شركات محلية استهدفت أمس الأحد بعبوات ناسفة وزجاجة مولوتوف، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

في بيان صحفي ، قالت إدارة شرطة العاصمة (MPD) إن الهجمات المشتبه بها حدثت في غضون خمسة عشر دقيقة.

وفي حوالي الساعة 4:30 صباحًا ، فجر المشتبه به عبوة ناسفة على الرصيف خارج الصراف الآلي لبنك تروست الواقع في القسم الشمالي الشرقي من المدينة، مضيفًا أن العبوة الناسفة تسببت في أضرار في الموقع.

بعد ست دقائق ، قالت السلطات إن المشتبه به فجر عبوة ناسفة على الرصيف أمام الأبواب في متجر نايك الواقع في القسم الشمالي الشرقي من المدينة ، مما تسبب أيضًا في إلحاق الضرر بالموقع.

بعد حوالي تسع دقائق ، ألقى المشتبه به جسمًا يشبه الزجاجة الحارقة في متجر سيفوي الواقع في القسم الشمالي الشرقي من المدينة ، مما تسبب في إلحاق أضرار بالموقع.

وقالت الصحيفة إنه في جميع الهجمات الثلاثة ، هرب المشتبه به في سيارة. ويبدو أن المشتبه به استهدف مؤسسات تجارية ولا يبدو أن المشتبه به كان يستهدف أي أفراد من الجمهور. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي لها "كانت المؤسسات مغلقة وقت ارتكاب المخالفات" ، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في تلك الحوادث.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقدم فيه قسم شرطة العاصمة ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ما يصل إلى 20000 دولار لأي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على مرتكبي الحوادث وإدانتهم.