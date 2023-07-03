اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سول: 122 قتيلا ومفقودا وخسائر بـ2.3 مليار دولار جراء الأعاصير والأمطار خلال العقد الماضي

الإثنين، 03 يوليو 2023 01:10 ص
سول: 122 قتيلا ومفقودا وخسائر بـ2.3 مليار دولار جراء الأعاصير والأمطار خلال العقد الماضي اعصار فى كوريا الجنوبية
ا ش ا

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أعلنت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية أن الأعاصير والأمطار الغزيرة خلفت 122 قتيلا أو مفقودا، وتسببت في خسائر في الممتلكات تقدر بنحو 3 تريليونات وون (2.3 مليار دولار أمريكي) على مدار العقد الماضي في كوريا الجنوبية.
 
وأوضحت الوزارة - في إحصائية الأحد - أنه من بين إجمالي الضحايا، لقي 76 شخصا مصرعهم في عامي 2020 و2022، عندما ضربت أعاصير وأمطار غزيرة البلاد، بما في ذلك إعصار هينامنور العام الماضي الذي أودى بحياة 28 شخصا واثنين في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن قيمة الأضرار في الممتلكات بلغت 575.2 مليار وون العام الماضي.
 
وأضافت أنه في عام 2020، تم الإبلاغ عن 46 ضحية، وأكثر من 1.3 تريليون وون قيمة أضرار في الممتلكات وسط أطول موسم للرياح الموسمية على الإطلاق، وأربعة أعاصير ضربت البلاد، لافتة إلى أن الأضرار تركزت في البنية التحتية العامة، مثل الطرق.

كوريا الجنوبية

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