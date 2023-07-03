ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوله إن مركز الزلزال وقع على بعد 135 كيلومترا جنوب غرب منطقة "أبيبورا" بمدينة "جايابورا" عاصمة إقليم "بابوا" وعلى عمق 13 كيلومترا.

من جانبها، قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) لكنها حذرت من توابع محتملة للزلزال.