رفع 120 ألفا و340 طن قمامة ومخلفات مبانى بالشرقية خلال 6 أشهر

رفعت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، 120 ألفا و340 طن قمامة ومخلفات مبانى خلال الفترة من أول يناير 2023، حتى نهاية شهر يونيو الماضى، تنفيذا لخطة تكثيف الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وقال المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام لمحافظة الشرقية، إنه رفع 120 ألفا و340 طن قمامة ومخلفات مبانى خلال الفترة م من أول يناير 2023 حتى نهاية شهر يونيو الماضى ، حيث تم رفع (36660) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز الزقازيق بواقع (1833) نقلة ، ورفع (2000) طن قمامة ومخلفات مبانى من حى أول الزقازيق بواقع (100) نقلة، فضلاً عن رفع (300) طن قمامة ومخلفات مبانى من حى ثان الزقازيق بواقع (15) نقلة ، وكذلك رفع (9800) طن قمامة ومخلفات من مركز أبو كبير بواقع (490) نقله.

كما تم رفع (6020) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز ههيا بواقع (301) نقلة ، ورفع (28300) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز بلبيس بواقع (1415) نقلة ، وكذلك تم رفع (8320) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز منيا القمح بواقع (416) نقلة، ورفع (8740) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز الحسينية بواقع (437) نقلة ، بالإضافة لرفع (2660) طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة القنايات بواقع (133) نقلة، ورفع (17540) طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة القرين بواقع (877) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطاره ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

واشار المشرف العام على وحدة التدخل السريع انه تم رفع (23060) طن قمامة ومخلفات مبانى خلال شهر يونيو الماضى من مراكز الزقازيق وبلبيس وحى أول الزقازيق بواقع (1153) نقلة وتوصيلها للمدفن الصحى بالخطارة.