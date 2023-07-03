ذا هيل: سن الرئيس الأمريكي حجر عثرة أمام إعادة انتخابه

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قالت صحيفة أمريكية إن سن الرئيس الأمريكي جو بايدن (80 عاماً) يقف حجر عثرة أمام ترشيحه للانتخابات الرئاسية القادمة والتي إن فاز بها سينتهي بعمر 86 عاماً.

وأضافت صحيفة (ذا هيل) الأحد إن مخاوف الناخبين الأمريكيين من أن الرئيس بايدن أكبر من أن يقضي فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات كرئيس، يبدو بشكل متزايد وكأنه التحدي الأكبر الذي يواجهه في سبيل الفوز بإعادة انتخابه العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أكبر الرؤساء السابقين رونالد ريجان والذي أنهي ولايته الثانية في عمر 77 عامًا، في حين أنهى الرئيس السابق دونالد ترامب - المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة - فترته الأولى عند 74 عامًا.

وتقول الصحيفة إنه يتعين على بايدن القيام ببعض الأعمال لإقناع الناخبين بأن لديه القدرة العقلية والبدنية على الترشح لإعادة الانتخاب.

وأضافت أن 68 في المائة من الناخبين أكدوا في استطلاع حديث أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" إنهم قلقون بشأن صحة بايدن، حيث عكس 55 في المائة مخاوف "كبيرة"، وأنه في استطلاع رأي آخر أجرته جامعة سافولك وصحيفة "يو إس إيه توداي" للديمقراطيين والمستقلين، قال 37٪ إن سن الرئيس يجعلهم أقل احتمالية في التصويت له، فيما كشف استطلاع ثالث أجرته صحيفة "ذا ايكونوميست" ومركز "يوجوف" أن 45 بالمائة من المستقلين يقولون إن صحة بايدن وعمره "يقللان بشدة من قدرته على القيام بالمهمة".

ولفتت إلى تراجع البيت الأبيض هذا الأسبوع عن الإجابة على الأسئلة المتعلقة بصحة بايدن.

وقالت (ذا هيل) "عندما تعثر بايدن وسقط في حدث في وقت سابق من هذا الصيف، كانت هناك مخاوف بشأن صحته. فبالنسبة لخصومه السياسيين، كان هذا دليلًا على حالته الهشة".

ولفتت إلى أنه في ليل الاثنين/ الثلاثاء من الأسبوع الماضي، صدرت عن بايدن، الذي لديه تاريخ طويل من الأخطاء في تعبيراته، تصريحات مغايرة مرتين حول أوكرانيا والعراق، وأن المعارضون يستغلون هذه الأخطاء كدليل على أن بايدن قد خسر خطوة ويجب ألا يترشح لولاية رئاسية ثانية.

ونقلت الصحيفة عن المرشح الرئاسي الجمهوري حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، قوله في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" هذا الأسبوع، إنه يعتقد أن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم (ديمقراطي) "يناور في الخلفية"، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تسير الأمور "إذا بايدن قد لا ينجح في النهاية".

وأوضحت أن بعض المحللين السياسيين يعتقدون أن الحزب الجمهوري يلعب بالنار في اللعب وراء عمر الرئيس بايدن، حتى لو كانت مشكلة بالنسبة لبعض الناخبين. فإن العبث الدائر حول سن بايدن يقول إن ذلك قد يكون مخاطرة كبيرة بإغضاب الناخبين الأكبر سنا، وهم كثر.

كما نقلت عن جيم كيسلر نائب الرئيس التنفيذي للسياسة لمركز الفكر الديمقراطي "ثيرد واي"، قوله إن أفضل شيء يفعله البيت الأبيض هو التركيز على إنجازات الرئيس بايدن.

وأكدت أن بايدن يواجه تحديات أخرى، بما في ذلك الاقتصاد والمشاكل القانونية لابنه هانتر بايدن، والتي استدعت هجوماً من الحزب الجمهوري.