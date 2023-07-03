خيط الجريمة.. قصة عامل قتل شقيقه بسبب خلافات الميراث فى أسيوط

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

جريمة قتل بشعة شهدتها محافظة أسيوط بمركز ديروط، بعدما أقدم فلاح على قتل شقيقه بسبب خلافات على الميرات.

تفاصيل الواقعة بدأت بنشوب خلافات بين المتهم وشقيقه المجني عليه بسبب الميراث" قطعة أرض زراعية ومنزل "منذ عامين رفض المجني عليه إعطاء شقيقه المتهم ميراثه وقبل الحادث بيوم وأثناء جلوس المتهم مع خاله أمام منزله جاء نجل شقيقه المجني عليه وقال "ملكش عندنا حاجه أبويا كتب الأرض والبيت باسمي وإذا جيت عند أبويا تأني هموتك " وفي صباح يوم الواقعة حمل المتهم سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخيرة وذهب إلى أرضه الزراعية وأثناء ذلك التقى بشقيقه المجني عليه وتشاجر معه بالأيدي وقام المتهم بإخراج السلاح الذي كان يحمله وخرج من السلاح طلق ناري استقر في صدر شقيقه مما أدى إلى وفاته وخلال السير في القضية تمت إحالتها لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لقتله شقيقه بسبب خلافات على ميراث بمركز ديروط .