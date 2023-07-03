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خلى بالك.. تعرف على عقوبة مساعدة متهم هارب أو إعانته على الفرار

الإثنين، 03 يوليو 2023 06:00 ص
خلى بالك.. تعرف على عقوبة مساعدة متهم هارب أو إعانته على الفرار دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يتورط بعض الأشخاص عادة في مساعدة متهم هارب بعد القبض عليه، أو مساعدة شخصا صادر ضده أمرا بالقبض عليه، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
 
نصت المادة 144 ، على أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
 
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
 
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
 
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
 
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
 

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