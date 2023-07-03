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تنسيق مدارس الثانوى الزراعى فى الجيزة لعام 2023/2024 .. اعرف التفاصيل

الإثنين، 03 يوليو 2023 04:51 م
تنسيق مدارس الثانوى الزراعى فى الجيزة لعام 2023/2024 .. اعرف التفاصيل تنسيق مدارس الثانوى الزراعى بالجيزة 2024
كتبت – مرام محمد

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يتساءل العديد من الطلبة والطالبات بمحافظة الجيزة عن تنسيق مدارس الثانوي الزراعي للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد إعلان درجة القبول للصف الأول الثانوي العام بالمحافظة، بحد أدنى 225 درجة للثانوي العام الرسمي، و140 درجة للثانوي العام الخاص والمنازل والثانوى الخدمات 175 درجة للقبول.

وجاء تنسيق الثانوي الزراعي للعام الدراسي 2023/2024 بمحافظة الجيزة على النحو التالي:

- 200 درجة للجيزة الثانوية الزراعية.

- 195 درجة للثانوية الزراعية المهنية.

- 166 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهني 161.

- 166 درجة لطهما الثانوية وإعداد مهني 161.

- 175 درجة لأبوغالب الثانوية الزراعية وإعداد مهني 161.

- 180 درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية وإعداد مهني 161.


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