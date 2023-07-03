بيت عائلة الشهابية بكفر الشيخ يعلن وثيقة عن مستلزمات الزواج ويهدد بمقاطعة من يخالفها

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن بيت عائلات الشهابية بقرية الشهابية بمحافظة كفر الشيخ، عن وثيقة حدد فيها مستلزمات الزواج، وما يتم الاستغناء عنها، عقب عقد عدد من الاجتماعات بحضور كبار عائلات الشهابية، وتوصل أعضاء بيت العائلة عن وثيقة تم الاعلان عنها، عما يجب تدبيره من مستلزمات الزواج بالنسبة للشباب والفتيات، كما أعلن بيت عائلات الشهابية، في حالة عدم التزام أهالي العروس والعريس بالوثيقة ستتم مقاطعة العرس، والإعلان عن المقاطعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

قال عبدالقادر ماضي، رئيس بيت عائلات الشهابية، إن عائلات القرية عقدت اجتماعا لوضع حد لغلاء المهور والنفقات التي يمكن الاستغناء عنها، ويتم تدبير متطلبات الحياة الزوجية فقط، في ظل الغلاء الذي عم العالم كله، وحفاظاً على الأسرة من الاستدانة، وعدم الاقتراض الذي يكلف الاسر الكثير، خاصة أن هناك من السيدات من تعرضن للسجن، من الغارمات.

وأضاف ماضي، حددت الوثيقة ما يجب أن توفره العروس من مستلزمات ومنها، المطبخ أن يكون من رخام عادى وأبواب الوميتال، وثلاجة، وبوتجاز، وغسالة، وخلاط، ومروحة، ومكواة أحجام عادية واسعار غير مكلفة، وطقم حلل الومنيوم، وطقم حلل تيفال، وطقم ميلامين، وطقم استالس، وطقم صينى، و 4 اطقم للشاى والعصائر، والملابس الخروج من 5 لـ 10 عبايات ، والعبايات البيتي من 5 - 10 عباية، و 12 فوطة، و 2 بشكير، من 5 ل 10 مفروشات سرير ، البطاطين 3 فقط أو لحاف فقط.

وأضاف إبراهيم فريد ترك، منسق المبادرة، كما تم تحديد ما يجب أن بدبره العريس من مسلزمات، أن تتراوح الشبكة مابين 20 الف ل 50 الف جنية، وغرفة نوم كبيرة، وغرفة نومأاطفال، وركنة غير مكلفة، ونيش صغير واحد ، وستائر عادية على الشبابيك فقط، التشطيب للشقة غير مكلف سواء سيراميك أو التشطيب أو الكهرباء.

وأكد ترك، أن الوثيقة، حددت مايتم الاستغناء عنه، وهي ترابيزة السفرة، والبار، والنيش الكبير، ورد الشبكة، وتسريحة الاطفال، والكوافير يوم الشبكة والفرح، و السقف المعلق، واقامة الشبكة والفرح فى القاعات، والإسراف فى الوليمة والعزائم، كما تم تحديد الأجهزة التي يجب الغاءها ولا تدبرها العروس، وهي الفريزر، وعربية الورد البلاستيك، والنجف، ومكونات البار، ومكونات النيش الكبير، وسيارة أم العريس ومشتملاتها، والغسالة الثانية، والشاشة الثانية، وإلغاء سيارات نقل الجهاز والاكتفاء بسيارتين فقط، والاطقم المكررة ، والاكتفاء بما يستعمل منها فقط ،والميكروويف، وشنطة الملاعق والسكاكين.

وأضاف ترك، إضافة لإلغاء الدعوة للشبكة والعزال الاجهزة، والاقتصار على الأهل المقربين من الطرفين، الغاء اى اجهزة كهربائية غير ضرورية، كما أوصى المجلس بعدم تشطيب الشقة وعدم المبالغة ، وعدم الإكثار من أطقم السراير لتقادم الموديلات، و يعمل المطبخ من الرخام الاقتصادى و يقفل أبوابه من الألمونتال.



الحضور والعلان عن الوثيقة



الحضور في المبادرة



جانب من الحضور من اهالي قرية الشهابية