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الإثنين، 03 يوليو 2023 07:20 م
أكرم القصاص
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بيان «3 يوليو» نقطة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر.. غدا فى اليوم السابع

الإثنين، 03 يوليو 2023 07:00 م
بيان «3 يوليو» نقطة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر.. غدا فى اليوم السابع عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية منها «المتحدة» تعيد الدراما المصرية لأمجادها بفن حقيقى هادف.

 

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

 

«المتحدة» تعيد الدراما المصرية لأمجادها بفن حقيقى هادف.. دعم قضايا وتمكين المرأة.. طرح موضوعات تحتاج إلى تعديلات تشريعية.. ترسيخ الوطنية وتوثيق بطولات المصريين.. والاهتمام بدراما الطفل
 

53 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.. رئيس هيئة الرعاية الصحية: تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمنظومة بأكثر من 34 مليار جنيه

 

انتهاء تصحيح العربى واللغات بكنترولات الثانوية العامة.. «التعليم»: النتائج مطمئنة ومبشرة.. و98 ألف طالب يؤدون امتحان الاستاتيكا
 

المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تتوسع بـ15 محافظة رغم التحديات الاقتصادية

 

بيان «3 يوليو» نقطة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر.. وضع البلاد على الطريق الصحيح وخلصها من متاهة الجماعة الإرهابية.. ونواب وسياسيون: القوات المسلحة انحازت لإرادة المصريين وحمت الدولة من براثن الإرهابيين والمتطرفين
 

مصر تحذر من المخاطر الجسيمة للتصعيد المستمر.. مجزرة إسرائيلية جديدة فى الضفة الغربية.. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 50 آخرين فى عملية عسكرية لجيش الاحتلال على مدينة جنين

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