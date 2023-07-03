ونقل "راديو بولندا"، اليوم الاثنين، عن وزير الداخلية ماريوس كامينسكي قوله: إنه "بسبب الوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروسيا، قررنا تعزيز قواتنا بـ 500 ضابط شرطة بولندي من وحدات الوقاية ومكافحة الإرهاب".

يأتي إعلان السلطات البولندية بعد بيان صادر عن نائب رئيس الوزراء ياروسلاف كاتشينسكى، أكد فيه أن بولندا ستنشر المزيد من الأفراد والتعزيزات على حدودها الشرقية؛ بعدما أعلنت مجموعة "فاجنر" الروسية الانتقال إلى بيلاروسيا.