وأشار بيان للبنك المركزى الروسى اليوم الاثنين، إلى أن الدين الخارجى الروسى انخفض بمقدار 25.9 مليار دولار، أى نحو 6.8% منذ بداية عام 2023، وبلغ 354.8 مليار دولار فى أبريل من العام الجارى.

وأضاف بيان المركزي الروسي:" أن الدين الخارجي لروسيا في عام 2006 بلغ 313.2 مليار دولار، وارتفع في الربع الأول من عام 2007 إلى 355.6 مليار دولار، وهكذا أصبح المستوى الحالي للديون هو الأدنى منذ نهاية عام 2007".

ورجح البيان مزيدا من الانخفاض في جميع مكونات الدين الخارجي، حيث انخفضت ديون الهيئات الحكومية بنسبة 12.3% إلى 40.4 مليار دولار، والمصرف المركزي والبنوك الأخرى بنسبة 2.1% إلى 91.6 مليار دولار، وبقية القطاعات الاقتصادية بنسبة 7.6% إلى 222.7 مليار دولار.

يُذكر أن العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا حظرت على روسيا الحصول على قروض أو استثمارات من الأسواق المالية العالمية.

