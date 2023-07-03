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امتحانات الثانوية العامة 2023 ..استمرار غرفة العمليات حتى انتهاء الاحتبارات

الإثنين، 03 يوليو 2023 10:19 ص
امتحانات الثانوية العامة 2023 ..استمرار غرفة العمليات حتى انتهاء الاحتبارات خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب
كتبت آية دعبس

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وجه خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب جميع النقابات الفرعية وعددها 53 نقابة، واللجان النقابية البالغ عددها 315 لجنة على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أى مشاكل تخص المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية العامة، لحين انتهاء فترة الامتحانات، مؤكدا أن النقابة تتلقى شكاوى المعلمين وكل ما يخصهم داخل اللجان أو خارجها أو فى الاستراحات، وأثناء طريقهم فى الوصول إلى اللجان الانتخابية.
 
وشدد الزناتى، على النقابات الفرعية واللجان النقابية عمل زيارات مدرسية لمتابعة المعلمين، وتوفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم فى جو مستقر، نظراً للدور الكبير الذى يلعبه المعلم فى تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم، وطالب نقيب المعلمين، بضرورة تشديد مسئولى وزارة التربية والتعليم على عدم دخول أولياء الأمور إلى المدارس واللجان لعدم تكرار التعدى على المعلمين داخل الحرم المدرسى، للحفاظ على هيبة ومكانة أصحاب رسالة تربية الأجيال.
 
وخصصت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، رقم واتس آب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الامتحانات، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأدية رسالته فى الإشراف على العملية الامتحانية.
 
 

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