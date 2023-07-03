الشراقوة: الإخوان اعتدوا على مراكز الشرطة وقتلوا معارضيهم من المواطنين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

جماعة الإخوان الإرهابية، ساهمت بشكل كبير فى خراب مصر ووضح ذلك فى تخريب المؤسسات الوطنية فى الدولة وتصديهم بعنف لكل من يعارضهم الرأي وقتلهم.

"اليوم السابع" التقى عددا من المواطنين الشراقوة فى ذكرى ثورة 30 يونيو

وقال محمد صلاح عبد الرازق من مدينة أبو كبير محافظة الشرقية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى عصر الجماعة الإرهابية منذ توليه حكم مصر ولن نسمح بوجودهم مرة ثانية مها كلفنا الأمر ومستعدين للتضحية بالغالي والنفيس فى سبيل عدم عودة الجماعة الإرهابية إلى الشارع مرة أخرى.

وأن الجماعة خربت مصر وقامت بالاعتداء على مركز شرطة أبو كبير واعتدوا على ماكينات الصرف الآلى واعتدوا على مجلس مدينة أبو كبير، كما اعتدوا على عدد من المواطنين ممن كانوا يعارضونهم وسببوا لهم عاهات مستديمة منهم أسامة الغمرى من كفر النجدى بمدينة أبو كبير، والذى كان من المعارضين لهم وأطلقوا عليه الرصاص وأصيب بعاهات مستديمة بوجهه.

وأضاف ايمن ابو حسنى من أهالى مدينة أبو كبير أنهم قاموا بتخريب وإشعال النيران باستراحة رئيس مركز ومدينة أبو كبير، و فجروا خط المياه الرئيسي الذي يغذى مدينة أبو كبير، كما فجروا موكب قوات الأمن عند مفارق متولى سعد بمدخل مدينة أبو كبير من جهة الزقازيق، واستشهد أحد أفراد قوات الأمن وقتها وبتر ذراع فرد أمن آخر.

ولفت أن هذا يؤكد كم الخراب الذى قامت عناصر الجماعة الإرهابية بالبلاد، ناهيك عن الفوضى التى عمت فى البلاد جراء أفعالهم غير المسئولة وكم الرعب والخوف والقلق والتوتر الذى امتلك قلوب الأهالى جراء أفعال الجماعة الإرهابية.

وقال عبد العزيز فتحى جمعان شقيق الشهيد السيد فتحى جمعان من مدينة أبو كبير محافظة الشرقية أن شفيقي استشهد على ايدى عناصر الجماعة الإرهابية لمعارضته لهم فقاموا بتهديد شقيقى عدد من المرات ووصل الأمر إلى أن كتبوا عبارات تفيد أنهم سيقتصون منه على جدار منزله وبالفعل استشهد على يد الجماعة الإرهابية أثناء عودته من عمله بسوق الجملة بمركز أبو كبير وتربصوا له وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية أودت بحياته فورا عصر يوم 12 يونيو 2015 على مرأى ومسمع الجميع وفى وضح النهار".

وأضاف أن الخوف والقلق أصاب العائلة بأكملها من أول التهديدات وحتى بعد تنفيذ جرائمهم، وآخرها استشهاد شقيقه الأكبر الشهيد السيد فتحى جمعان.

وناشد شقيق الشهيد الرئيس السيسى بالضرب بيد من حديد لإنهاء هذه الجماعة بشكل نهائى، خاصة أننا فوضناه فى المرة الأولى للتعامل مع الإرهاب وجاهزون لتفويضه مرة ثانية للتعامل معهم والقضاء عليهم من أجل استكمال بناء مصرنا الحديثة.

وشكر عبد العزيز فتحى جمعان، شقيق الشهيد السيد فتحى جمعان، الرئيس السيسي على ما قدمه لأسر الشهداء وتنفيذ رغباتهم، حيث تم إطلاق اسم شقيقى على مدرسة أبو كبير الثانوية بنات لتصبح مدرسة الشهيد السيد فتحى جمعان تخليدا لذكراه.