السفينة ROYAL - O تغادر سفاجا وعلى متنها 20 ألف طن فوسفات للهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و115 شاحنة و 120 سيارة.



وشملت حركة الواردات 300 طن بضائع، و95 شاحنة و 110 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20700 طن بضائع ، 20 شاحنة و 10 سيارة .



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة AKTE - I فارغة لشحن فوسفات، والعبارة القاهرة بينما غادرت السفينة ROYAL - O وعلي متنها 20500 طن فوسفات تصدير الي الهند.



كما شهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و 105 شاحنة حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة بينما استقبل الميناء السفينة سينا ، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE1 .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1580 راكب بموانيها.

