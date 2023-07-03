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الإثنين، 03 يوليو 2023 01:38 م
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السفينة ROYAL - O تغادر سفاجا وعلى متنها 20 ألف طن فوسفات للهند

الإثنين، 03 يوليو 2023 01:00 م
السفينة ROYAL - O تغادر سفاجا وعلى متنها 20 ألف طن فوسفات للهند موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و115 شاحنة و 120 سيارة.

وشملت حركة الواردات 300 طن بضائع، و95 شاحنة و 110 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20700 طن بضائع ، 20 شاحنة و 10 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة AKTE - I فارغة لشحن فوسفات، والعبارة القاهرة بينما غادرت السفينة ROYAL - O  وعلي متنها 20500 طن فوسفات تصدير الي الهند.

 كما شهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و 105 شاحنة حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة  بينما استقبل الميناء السفينة سينا ، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE1 .
 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر  1580 راكب بموانيها.
 


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