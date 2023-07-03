السفينة ROYAL - O تغادر سفاجا وعلى متنها 20 ألف طن فوسفات للهند

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و115 شاحنة و 120 سيارة.
وشملت حركة الواردات 300 طن بضائع، و95 شاحنة و 110 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20700 طن بضائع ، 20 شاحنة و 10 سيارة .
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة AKTE - I فارغة لشحن فوسفات، والعبارة القاهرة بينما غادرت السفينة ROYAL - O وعلي متنها 20500 طن فوسفات تصدير الي الهند.
كما شهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و 105 شاحنة حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة بينما استقبل الميناء السفينة سينا ، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE1 .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1580 راكب بموانيها.
السفينة ROYAL - O تغادر سفاجا وعلى متنها 20 ألف طن فوسفات للهندالإثنين، 03 يوليو 2023 01:00 م
موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و115 شاحنة و 120 سيارة.
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و115 شاحنة و 120 سيارة.
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