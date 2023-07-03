الخارجية الروسية: استعادة أمريكا عضويتها باليونيسكو مخالف للقواعد

استنكرت وزارة الخارجية الروسية استعادة عضوية الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مشيرة إلى أن هذه العملية جرت بشكل مخالف للقواعد الأممية.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الاثنين، أن "عملية استعادة عضوية الولايات المتحدة في اليونيسكو جرت خلافا لميثاق المنظمة والتفافا على القواعد القائمة للمؤتمر العام (للمنظمة)".

وأوضحت أن العملية جرت "بدون الدراسة الدقيقة لكافة المسائل الرئيسية المتعلقة بالأمر، وقبل كل شيء تسديد واشنطن لديونها" للمنظمة.

وكانت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي قد أعلنت في أوائل يونيو الماضي أن الولايات المتحدة أبلغت المنظمة رسميا عن استئناف عضويتها فيها اعتبارا من يوليو.

وقررت الولايات المتحدة العودة إلى المنظمة بعد نحو 6 أعوام من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب منها.