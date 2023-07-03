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"البيئة" تكشف عن منح و قروض بـ834 مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة

الإثنين، 03 يوليو 2023 04:00 ص
"البيئة" تكشف عن منح و قروض بـ834 مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة وزارة البيئة
كتبت منال العيسوي

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أعلنت وزارة البيئة، من خلال تقرير صادر عنها أنه تمت تعبئة الموارد المالية بمبلغ حوالي 834 مليون دولار (منح وقروض) لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.
 
وأوضح التقرير الصادر عن البيئة، أنه تمت متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد (12) موقع تابعة لعدد (9) شركات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لعدد (2) شركة ووقف الصرف نهائياً علي البيئة البحرية والانتهاء من تنفيذ محطات معالجة بعدد (3) مواقع، وجاري متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (4) شركات أخرى بمتوسط نسبة تنفيذ  (70%). بالإضافة الي الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد (5) محطات لتوليد الكهرباء.
 
كما أشار التقرير إلى أنه تم التعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ إجمالي 750 مليون دولار.
 
والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع.

البيئة

التغيرات المناخية

المناخ



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