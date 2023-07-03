اليوم السابع
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الاستهلاك المحلى من السولار يرتفع إلى مليون و216 ألف طن مارس الماضى

الإثنين، 03 يوليو 2023 05:00 ص
الاستهلاك المحلى من السولار يرتفع إلى مليون و216 ألف طن مارس الماضى محطة وقود
كتب: مدحت عادل

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ارتفع الاستهلاك المحلى من السولار في شهر مارس الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وسجل حجم الاستهلاك نحو مليون و216 ألف طن، بينما كان مليون و127 ألف طن خلال فترة المقارنة.

 

وأوضحت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإنتاج المحلى من السولار شهد في المقابل ارتفاعا طفيفا حيث سجل 839 ألف طن في شهر مارس الماضي، مقابل 827 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 12 ألف طن.

 

ويواصل الاستهلاك المحلي من السولار ارتفاعه منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ حجم الاستهلاك من السولار نحو مليون و186 ألف طن في شهر يناير الماضي، مقابل نحو مليون و154 ألف طن في شهر يناير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 32 ألف طن.

 

وسجلت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق، ارتفاع طفيف في حجم الاستهلاك المحلي من السولار في الفترة الأخيرة، حيث سجل حجم الاستهلاك نحو مليون و214.8 ألف طن في شهر نوفمبر الماضي فقط، بينما كانت نحو مليون و146 ألف طن في شهر نوفمبر عام 2021، بزيادة بلغت 68.8 ألف طن.


سولار

وقود

بنزين

طاقة



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