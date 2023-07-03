اعترافات المتهم بقتل سائق توك توك في الزاوية الحمراء: خلافات مالية دفعتني لطعنه

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل سائق توك توك في منطقة الزاوية الحمراء بارتكاب الجريمة، وذكر خلال اعترافاته أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أن خلافات مالية بينه وبين المجني عليه أدت إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، وخلال الاشتباك اعتدى عليه بسلاح أبيض، فأصابه بجرح طعني، تسبب في إنهاء حياته.

أرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وتم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى تشريح جثة الضحية، والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين المتوفى وآخر "مقيم بذات الدائرة" بسبب مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية سابقة، تعدى خلالها الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.