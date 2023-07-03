"اسأل خدمة العملاء" مبادرة شركة مياه المنوفية للرد على الاستفسارات On Line

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عبر صفحتها الرسمية علي الفيسبوك فقرة بعنوان " إسأل خدمة العملاء" والتي تعد بمثابة تفعيل لمركز خدمة عملاء On Line يهدف إلي إستقبال إستفسارات العملاء بشأن جميع الخدمات التي تقدمها الشركة لخدمة المواطنين.

وأكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أن الشركة تهدف دائما إلى خلق حلقة تواصل بين الشركة وعملائها الكرام انطلاقنا من دورنا المجتمعي في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عادل المليجي رئيس القطاع التجاري أن الفقرة تهدف للرد علي استفسارات العملاء بشأن الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء وكافة الإجراءات التى تلزم لأداء الخدمة تسهيلاً علي عملائنا الكرام في الرد على استفساراتهم أثناء زيارة مركز خدمة العملاء .

وأضاف، سيتم الإجابة عن كافة إستفسارات العملاء من خلال الصفحة الرسمية الوحيدة المعتمدة للشركة تسهيلاً منا علي المواطنين في معرفة المستندات المطلوبة لإتمام أي تعاقد أو خدمة من الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء ومنها ( فحص وإصلاح عداد، التغيير بالإنتفاع، تغيير النشاط، تركيب عداد جديد، تعديل التوصيلة، خدمات أخري.....)



