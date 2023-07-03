إنشاء مدرستين بمنطقة خدمات الحى فى العاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

مدينة العاشر من رمضان، تشهد طفرة تنموية من حيث تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والهامة فى كافة المجالات، لخدمة أبناء المدينة.

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان لــ"اليوم السابع" إنه فى ضوء اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية بجميع أركانها من إنشاء المدارس الحضانات الاستيعاب مزيد من الطلاب تحقيقا للتنمية المستدامة وتنفيذا لرؤية مصر 2030، تم متابعة استكمال أعمال إنشاء عدد 2 مدرسة تعليم أساسى بالحى نموذج 3 ادوار بعدد 33 فصل، وذلك لخدمة أهالى الحى والأحياء المجاور مدرس رقم 3 بمنطقة خدمات الحى ومدرسة بالقطعة رقم 20 بمنطقة خدمات الحى.

متابعا: أن ذلك يأتى ذلك فى إطار زيادة المبانى الخدمية والتعليمية بالمدينة، منوها أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمنى المتفق عليها.

يذكر أن مدينة العاشر من رمضان، تقع بمحافظة الشرقية، وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وتعد من أكبر المدن الصناعية الجديدة، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمحلية بغرض توفير فرص عمل للشباب، ويبلغ إجمالى عدد سكانها أكثر من 800 ألف نسمة، فيما يبلغ عدد المترددين عليها 500 ألف جنيه، وشهدت المدينة طفرة تنموية من حيث تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والهامة فى كافة المجالات وتشغليها، لخدمة أبناء المدينة، منها: إنشاء قسم مرور العاشر من رمضان الجديد، وقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وتوصيل المرافق بالأراضى والمصانع الجديدة، وغيرها من المشروعات التى تم افتتاحها، منها: نظام مراقبة مدينة العاشر من رمضان بالكاميرات، ومقر جديد ومتطور للشهر العقارى.





إنشاء مدرستين بمنطقة خدمات الحى بالعاشر من رمضان (1)



إنشاء مدرستين بمنطقة خدمات الحى بالعاشر من رمضان (2)