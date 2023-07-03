اليوم السابع
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الإثنين، 03 يوليو 2023 01:35 م
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إغلاق مقهيين وتوقف تحويل شقة من سكنى إلى تجارى فى حملة بالمنيا

الإثنين، 03 يوليو 2023 01:17 م
إغلاق مقهيين وتوقف تحويل شقة من سكنى إلى تجارى فى حملة بالمنيا جانب من الحملة
المنيا- حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية نفذت حملة مفاجئة بشوارع حي شمال المدينة حيث أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكنى إلى تجارى  بشارع عدنان المالكى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم تنفيذ قرار غلق مقههين بحى شمال لمخالفة شروط الترخيص و التعدى على حرم الطريق، فضلا عن التسبب فى إزعاج المواطنين.
 
 
 
 
 


 

 


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