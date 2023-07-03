إزالة فورية لـ50 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،عن تنفيذ 50 حالة إزالة فورية للتعديات على أراضى زراعية ومخالفات بناء، مؤكداً استمرار حملات ازالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الاراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة ،بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة ،تمكنت من إزالة 50 حالة تعدى على أراضى زراعية ، منهم 4 حالات بسيدي غازي على مساحة 500 متر، و15 حالة بالحامول على مساحة 1935 متر، و20 حالة بمركز كفر الشيخ على مساحة فدان تقريباً، و6 حالات بمركز الرياض على مساحة 800 متر، و5 حالات بمسير على مساحة 10 قراريط، في ظل متابعة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب نصر عبدالهادي، رئيس غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومحمد الماوي، مدير إدارة المتابعة.



وكان محافظ كفر الشيخ قد وجه خلال اجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة بتشكيل لجان بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة والمتابعة الميدانية للمرور اليومي لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء، والتعديات على أملاك الدولة وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه مسئولي الري بتكثيف المرور الميداني لمنع التعدي على مياه الري وحرم المجاري المائية، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.

