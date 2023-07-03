اليوم السابع
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إزالة فورية لحالة تعد على الطريق العام بقنا

الإثنين، 03 يوليو 2023 06:28 م
إزالة فورية لحالة تعد على الطريق العام بقنا إزالة فورية لحالة تعد على الطريق العام بقنا
قنا صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة إزالة، وذلك في ضوء حملات التصدي لكافة أشكال التعدي وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.
 
وقال العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي، محافظ قنا، بالتصدي لكافة حالات التعدي ومنع انتشار العشوائيات.
 
وأوضح لطفي، أن الوحدة المحلية لقرية دندره برئاسة أحمد جمعة، نفذت حالة إزالة تعد على الشارع العام عبارة عن غرفة بالطوب الأبيض والأسمنت.
 
 
 
 
 
 

ازالة حالة تعدي

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