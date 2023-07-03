أسوأ وأفضل الأطعمة لفصل الصيف

كتبت إيناس البنا

من الجفاف إلى عسر الهضم.. من الشائع أن تجد أشخاصًا يكافحون الحرارة الحارقة ويتعاملون مع المشكلات الصحية التي تصل في الصيف، إذا كنت تتساءل عن سبب انتشار هذه المشكلات خلال هذا الوقت من العام.

تكمن الإجابة غالبًا في اختياراتنا الغذائية، حيث يمكن أن تؤدي عادات الأكل السيئة إلى تفاقم هذه المشاكل، ما يجعلنا نشعر بالإرهاق وعدم الارتياح، وفي هذه المقالة، سوف نستكشف أفضل وأسوأ الأطعمة لفصل الصيف، مع التركيز على العناصر الغذائية لتحديد الأولويات وأكثر من ذلك.

الترطيب

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية خلال أشهر الصيف، ركز على الأطعمة والمشروبات الغنية بالمحتوى المائي، مثل الفواكه والخضروات والسوائل مثل ماء جوز الهند.

مضادات الأكسدة

تلعب مضادات الأكسدة دورًا حيويًا في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي الناجم عن التعرض المفرط للشمس، واقترح التقرير تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ، مثل التوت ، والخضراوات الورقية الداكنة ، والطماطم ، والفلفل ، للمساعدة في مكافحة الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

1. الأطعمة الحارة والدهنية

الأطعمة الحارة والدهنية يمكن أن تزيد من حرارة الجسم وتسبب عدم الراحة خلال أشهر الصيف الحارة، يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى التعرق المفرط ومشاكل في الجهاز الهضمي والشعور بالثقل.

2. المشروبات الغازية

لا يتم تحميل المشروبات الغازية والمشروبات السكرية بسعرات حرارية فارغة فحسب ، بل يمكن أن تساهم أيضًا في الجفاف. يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل الانتفاخ والجهاز الهضمي، بدلاً من ذلك ، اختر البدائل الصحية مثل عصير الليمون محلي الصنع أو ماء جوز الهند.

3. المشروبات المحتوية على الكافيين

الاستهلاك المفرط للشاي والقهوة يمكن أن يتسبب في جفاف الجسم بسبب خصائصهما المدرة للبول، في حين أن كوبًا أو كوبين على ما يرام ، فمن المهم الحد من تناولك وموازنة ذلك مع استهلاك وافر للمياه.

مغذيات للصيف

1. الفواكه الموسمية

تفتخر الهند بوفرة من الفواكه الموسمية اللذيذة خلال فصل الصيف، لا يعتبر البطيخ والمانجو والشمام مرطبًا فحسب ، بل إنه غني أيضًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

2. الزبادي واللبن

يعتبر الزبادي واللبن الرائب من العناصر الغذائية الصيفية الهندية التقليدية التي تساعد على الهضم وتوفر تأثيرًا باردًا، يشمل هذه الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك في نظامك الغذائي كوجبات خفيفة قائمة بذاتها.

3. تبريد الخضار

الخيار والنعناع والكزبرة وزجاجة القرع هي خضروات مبردة تساعد في مقاومة الحرارة وتبقيك منتعشًا، قم بدمجها في السلطات، والمشروبات المنعشة للتغلب على حرارة الصيف.

4. ماء جوز الهند

مشروب الطبيعة الغني بالكهرباء ، ماء جوز الهند ، هو خيار شائع خلال فصل الصيف في الهند. يجدد الإلكتروليتات، ويساعد في الترطيب، ويوفر مصدرًا طبيعيًا للمعادن الأساسية.

كم تستهلك؟

من المهم تحقيق التوازن بين أحجام الوجبات وتكرار الوجبات خلال فصل الصيف، تناول وجبات صغيرة ومتكررة للمساعدة على الهضم ومنع الانزعاج.