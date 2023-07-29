7 أعراض لإصابة الحيوانات بالاحتباس الحرارى فى موجات الحر الشديد.. اعرفها

كتبت ـ آية دعبس

قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش بسوهاج، إنه مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف قد تتعرض بعض الحيوانات إلى الإصابة بالاحتباس الحرارى، نتيجة لإهمال صاحب الحيوان وعدم وعيه بخطورة الأمر، حتى أنه من الممكن أن يتركه فى سيارة مغلقة تماما لمدة طويلة أو أن يعرضه للشمس في الحر الشديد لوقت طويل دون ترك مياه له أو وضعه فى مكان يتيح له "ظل" يحميه من أشعة الشمس.

وأشار حمدى، لـ"اليوم السابع"، إلى أن بعض فصائل الكلاب تكون أكثر عرضه للاحتباس الحرارى، وأكثر حساسية للحر الشديد، مثل الفصائل كثيفة الشعر والفصائل ذات الأنوف الصغيرة، بالإضافة إلى الحيوانات التى تعانى من مشاكل صحية ومرضية، والحيوانات التى تمارس التمارين والمشي وتبذل مجهود زائد فى أوقات الحر الشديد.

وأوضح أن هناك عددا من الأعراض التى تظهر كإشارة لإصابة الحيوان بالاحتباس الحرارى، منها:

1- النهجان الشديد واللهث واحتقان واحمرار في اللسان واللثة ويصبح لونها أحمر غامق.

2- القىء.

3- إرتفاع درجة حرارة الجسم فوق الـ40.

4- تأخر في الاستجابة.

5- تشنجات وأعراض عصبية.

6- أطراف مشدودة ومشية غير متزنة.

7- فقدان الوعى ويتبعه الوفاة.