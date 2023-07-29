وزير خارجية تونس يبحث تعزيز التعاون مع موريتانيا والكاميرون

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بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار على هامش القمة الثانية الروسية الأفريقية التى عقدت بمدينة سان بطرسبورج الروسية، مع كل من الوزير الأول الموريتانى محمد ولد بلال ونظيره الكاميروني، سبل دفع التعاون الثنائى والتنسيق على المستويين الاقليمى وفى المحافل الدولية.

وقال عمار - بحسب بيان للخارجية التونسية اليوم - إن القمة الثانية الروسية الأفريقية التى انعقدت بسان بطرسبورج، لبنة جديدة على درب تعزيز التعاون والشراكة بين الاتحاد الروسى والدول الأفريقية فى مجابهة تحديات التنمية وتكوين منصة لبناء علاقات متوازنة ومثمرة فى الفترة القادمة مع العمل على مزيد استغلال امكانات التواصل والتبادل الكامنة بين الجانبين.