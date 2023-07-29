من تعزيز المزاج إلى إنقاص الوزن.. 8 فوائد صحية لتناول الزعفران

كتبت ميرفت رشاد

8 فوائد من تناول الزعفران 1. يعزز المزاج ويقلل من أعراض الاكتئاب يحتوي الزعفران على مركبات يمكن أن تساعد في تنظيم الناقلات العصبية مثل السيروتونين ، المسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية، يمكن أن يساعد تناول الزعفران في تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب. الزعفران هو أغلى أنواع التوابل في العالم، ويحظى بتقدير كبير لصفاته العلاجية، حيث تم استهلاك الزعفران لتعزيز المزاج، وشحذ الذاكرة، بالإضافة إلى إضافة نكهة رائعة إلى طعامك، يمكن أن يساعد الزعفران أيضًا في تعزيز صحتك، وإليك الفوائد الصحية العديدة لهذه التوابل المذهلة، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".يحتوي الزعفران على مركبات يمكن أن تساعد في تنظيم الناقلات العصبية مثل السيروتونين ، المسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية، يمكن أن يساعد تناول الزعفران في تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب.

2. يحسن الذاكرة والوظيفة المعرفية تم ربط الزعفران بتقوية الذاكرة وتحسين الوظيفة الإدراكية، قد يساعد في حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي ، مما يقلل من خطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

3. يدعم صحة العين يحتوي الزعفران على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية شبكية العين وتحسين صحة العين بشكل عام، قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء تطور اضطرابات العين مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

4. يعزز صحة القلب أظهر تناول الزعفران أنه يحسن العديد من مؤشرات صحة القلب ، بما في ذلك خفض مستويات الكوليسترول ، وخفض ضغط الدم، ومنع تكوين جلطات الدم، هذه الفوائد يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. يعزز وظيفة المناعة يحتوي الزعفران على العديد من المركبات التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة ، مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة. هذه تساعد في الحماية من الأمراض الشائعة وتقوية آليات الدفاع الطبيعية في الجسم.

6. يقلل الالتهاب يمتلك الزعفران خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل أو الربو ، حيث يلعب الالتهاب دورًا مهمًا.

7. يضبط مستويات السكر في الدم تشير الدراسات الأولية إلى أن الزعفران قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، يمكن أن يكون هذا مفيدًا للأفراد المصابين بداء السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بالمرض.