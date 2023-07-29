من تعزيز المزاج إلى إنقاص الوزن.. 8 فوائد صحية لتناول الزعفران

الزعفران هو أغلى أنواع التوابل في العالم، ويحظى بتقدير كبير لصفاته العلاجية، حيث تم استهلاك الزعفران لتعزيز المزاج، وشحذ الذاكرة، بالإضافة إلى إضافة نكهة رائعة إلى طعامك، يمكن أن يساعد الزعفران أيضًا في تعزيز صحتك، وإليك الفوائد الصحية العديدة لهذه التوابل المذهلة، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".
من تعزيز المزاج إلى إنقاص الوزن.. 8 فوائد صحية لتناول الزعفرانالسبت، 29 يوليو 2023 06:00 م
زعفران
كتبت ميرفت رشاد
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