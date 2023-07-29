محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ رصف الطريق الدائرى الجديد بمنيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح انه جاري إستكمال المرحلة الاخيرة من الطريق الدائرى الجديد وذلك بإحلال التربه ورفع كافة المعوقات و التعديات لإستكمال الأعمال، مشيراً إلى أن الطريق الدائرى طوله 2 كيلو و800 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 51 مليونا و980 الف جنيه، حيث تم الانتهاء من رصف الطبقه الأولى للاتجاهين بطول 2 كيلو وبناء الحوائط السانده على المصرف ، وجارى الإنتهاء من المرحلة الأخيره بطول 800 متر وعمل بوكس سكشن على المصرف لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والسيارات بالطريق.