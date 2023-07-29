متى يمكن للمتهم اتخاذ إجراءات رد المحكمة؟

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن الحالات التي يجوز فيها رد المحكمة ، و"اليوم السابع" يكشف فى النقاط التالية، الحالات التى يمكن فيها رد هيئة المحكمة.

-إذا كان للقاضى أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.

- إذا كان هناك بين القاضى وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

- إذا كان خطيباً لأحد الخصوم.

-إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه.

-إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية.

-إذا كان أحد المتداعين قد إختاره حكماً في قضية سابقة.

-إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.

- إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين، أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة، دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.